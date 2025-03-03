Неуплата алиментов в Украине может обернуться для должника штрафом, узнайте, о каких суммах идет речь.

В Украине если задолженность по алиментам превышает три месяца грозит не только штраф, исполнитель может взыскать долг с должника не только с зарплаты, но и имущества, передает Politeka.net.

В случае, если долг по неуплате алиментов накапливается больше четырех месяцев - должнику могут временно запретить выезд за границу, управлять машиной, использовать оружие и охотиться.

В разгар действия военного положения часть прав ограничена, поэтому неуплата алиментов в Украине тянет за собой ограничение в праве получить субсидию или праве на отсрочку от мобилизации.

"При расчете задолженности учитывается индексация алиментов. Это означает, что реальный размер задолженности может быть значительно больше, чем просто сумма неуплаченных платежей", — сообщила адвокат Галина Николаева.

Таким образом, за неуплату алиментов в Украине больше года грозит штраф —20% от суммы долга, за два года 30%, за три уже 50% - деньги не "пойдут" в госбюджет, штрафы за алименты в Украине взимаются в пользу взыскателя, а именно родителя, с которым живет ребенок.

Как передает Политека, также должник может получить административное наказание в том случае, если уклонение от уплаты алиментов в Украине будет иметь признаки уголовного правонарушения, тогда за дело возьмутся правоохранители.

Источник: telegraf.

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