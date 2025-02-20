В 2025 году изменения в законодательстве относительно правил дорожного движения и штрафов были минимальными, однако актуализация информации о существующих санкциях остается важной для каждого водителя, сообщает Politeka.net.
Список нарушений и сумма штрафов за нарушение Правил дорожного движения определены Кодексом Украины об административных правонарушениях.
В настоящее время в Украине за превышение скорости на 20-50 км/ч штраф составляет 340 гривен. Если превышение скорости больше, чем на 50 км/ч, сумма штрафа растет до 1 700 гривен.
В случае, когда нарушение ПДД привело к ДТП, виновник должен заплатить дополнительный штраф в размере 1 445 грн за создание аварийной ситуации, сообщает Політека.
Отдельная ответственность возлагается на водителей, игнорирующих сигналы светофора. Штраф за проезд на красный свет составляет 510 грн. В то же время важно помнить, что запрещено двигаться не только на красный, но и желтый сигнал, который также означает запрет на проезд.
Перед тем как выехать на дорогу, каждый водитель должен иметь при себе необходимые документы: водительское удостоверение, технический паспорт и страховой полис. Однако из-за спешки или невнимательности многие водители забывают их дома, что может привести к штрафам.
Штрафы за отсутствие документов:
- Управление автомобилем без водительского удостоверения или техпаспорта стоит 425 грн. Это касается случаев, когда документы просто забыты дома или водитель не использует приложение "Действие".
- Если водитель никогда не получал удостоверение, штраф растет до 3400 грн.
- Наибольший штраф налагается на тех, кто управляет авто, лишаясь водительских прав – 20 400 грн.
- За отсутствие автогражданки (ОСГПО) или просрочку страховки предусмотрен штраф в размере 425 грн, который удваивается до 850 грн, если не оплатить его в течение 15 дней. Поэтому важно своевременно обновлять страховку.
Владельцы транспортных средств, подлежащих обязательному техническому осмотру, должны иметь соответствующий документ. При его отсутствии штраф составляет 340 грн.
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