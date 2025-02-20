Перед тем, как выехать на дорогу, каждый водитель должен иметь при себе необходимые документы и помнить правила, чтобы не попасть на штрафы.

В 2025 году изменения в законодательстве относительно правил дорожного движения и штрафов были минимальными, однако актуализация информации о существующих санкциях остается важной для каждого водителя, сообщает Politeka.net.

Список нарушений и сумма штрафов за нарушение Правил дорожного движения определены Кодексом Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время в Украине за превышение скорости на 20-50 км/ч штраф составляет 340 гривен. Если превышение скорости больше, чем на 50 км/ч, сумма штрафа растет до 1 700 гривен.

В случае, когда нарушение ПДД привело к ДТП, виновник должен заплатить дополнительный штраф в размере 1 445 грн за создание аварийной ситуации, сообщает Політека.

Отдельная ответственность возлагается на водителей, игнорирующих сигналы светофора. Штраф за проезд на красный свет составляет 510 грн. В то же время важно помнить, что запрещено двигаться не только на красный, но и желтый сигнал, который также означает запрет на проезд.

Перед тем как выехать на дорогу, каждый водитель должен иметь при себе необходимые документы: водительское удостоверение, технический паспорт и страховой полис. Однако из-за спешки или невнимательности многие водители забывают их дома, что может привести к штрафам.

Штрафы за отсутствие документов:

Управление автомобилем без водительского удостоверения или техпаспорта стоит 425 грн. Это касается случаев, когда документы просто забыты дома или водитель не использует приложение "Действие".

Если водитель никогда не получал удостоверение, штраф растет до 3400 грн.

Наибольший штраф налагается на тех, кто управляет авто, лишаясь водительских прав – 20 400 грн.

За отсутствие автогражданки (ОСГПО) или просрочку страховки предусмотрен штраф в размере 425 грн, который удваивается до 850 грн, если не оплатить его в течение 15 дней. Поэтому важно своевременно обновлять страховку.

Владельцы транспортных средств, подлежащих обязательному техническому осмотру, должны иметь соответствующий документ. При его отсутствии штраф составляет 340 грн.

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