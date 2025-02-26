В 2025 году размер прожиточного минимума в Украине не изменился, но суммы некоторых выплат для малообеспеченных семей выросли.

С 1 января 2025 года в Украине на 5% повысили уровень обеспечения прожиточного минимума для расчета размера денежной помощи малообеспеченным семьям, пишет Политека.

При этом прожиточный минимум для основных демографических групп населения остался на уровне прошлого года.

В 2025 году, чтобы рассчитать размер выплат для малообеспеченных семей, как сообщает Политека, используются следующие суммы прожиточного минимума в зависимости от возраста и трудоспособности человека:

для трудоспособных лиц – 1816,80 гривен;

для нетрудоспособных лиц – 2361 грн;

для детей до 6 лет – 3716,35 грн;

для детей в возрасте 6-18 лет – 4634,2 грн;

для лиц в возрасте 18-23 лет, которые учатся - 4239,2 грн.

Для тех, кто проживает вместе с лицами I или II группы инвалидности, имеющими нарушение психического состояния, размер ежемесячного пособия по уходу рассчитывают по формуле: три прожиточных минимума на каждого члена семьи минус средний месячный доход семьи за последние 6 месяцев. При этом сумма выплат в месяц на одного человека не может превышать размер прожиточного минимума (2920 гривен).

Сумма денежной помощи для детей с инвалидностью или людей с инвалидностью с детства рассчитывается как определенный процент от прожиточного минимума для нетрудоспособных людей:

для лиц, имеющих инвалидность І группы с детства – 100% (2361 грн);

со ІІ группой инвалидности с детства – 80% (1888,8 грн);

с ІІІ группой инвалидности с детства – 60% (1416,6 грн);

для детей с инвалидностью – 70% (1652,7 грн).

Кроме того, по уходу за ребенком с инвалидностью также предусмотрена определенная надбавка.

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