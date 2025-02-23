Сума, яку вирахував калькулятор, може бути відмінною від тієї, яку визначить орган соціального захисту населення.

В Україні малозабезпечені родини мають право на державну допомогу, розмір якої залежить від кількості осіб у сім'ї, їхніх доходів, а також дітей, повідомляє Politeka.net.

В даному випадку розглянемо приклад родини, до складу якої входять двоє дошкільнят та один працездатний батько.

Скільки саме допомоги може бути отримано такою родиною?

Згідно з українським законодавством, зокрема Законом "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", сума соціальної допомоги розраховується з урахуванням доходів родини та кількості непрацездатних осіб. У нашому прикладі родина складається з одного працездатного батька, матері та двох дітей дошкільного віку.

Для точного розрахунку суми допомоги можна використовувати онлайн-калькулятор на сайті "П'ятачок". Наприклад, якщо сукупний дохід сім'ї становитиме 60 тисяч гривень за півроку (по 10 тисяч гривень щомісяця), родина отримує соціальну допомогу у розмірі 1610,50 гривень на місяць. Це приклад того, як працює нарахування допомоги для малозабезпечених родин, повідомляє Політека.

Однак важливо пам’ятати, що сума, яку вирахував калькулятор, може бути відмінною від тієї, яку визначить орган соціального захисту населення. Причиною цього є можливість помилки при підрахунку сукупного доходу. Тому варто пам'ятати, що остаточну допомогу нараховує державна служба.

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