Сумма, которую вычислил калькулятор, может быть отлична от той, которую определит орган социальной защиты населения.

В Украине малообеспеченные семьи имеют право на государственную помощь , размер которой зависит от количества лиц в семье, их доходов, а также детей, сообщает Politeka.net .

В данном случае рассмотрим пример семьи, в состав которой входят двое дошкольников и один трудоспособный отец.

Сколько именно помощи может быть получено такой семьей?

Согласно украинскому законодательству, в частности, Закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", сумма социальной помощи рассчитывается с учетом доходов семьи и количества нетрудоспособных лиц. В нашем примере семья состоит из одного трудоспособного отца, матери и двух детей дошкольного возраста.

Для точного расчета суммы пособия можно использовать онлайн-калькулятор на сайте "Пятачок". К примеру, если совокупный доход семьи будет составлять 60 тысяч гривен за полгода (по 10 тысяч гривен ежемесячно), семья получает социальную помощь в размере 1610,50 гривен в месяц. Это пример того, как работает начисление помощи малообеспеченным семьям, сообщает Политека.

Однако важно помнить, что сумма, вычисленная калькулятором, может быть отличной от той, которую определит орган социальной защиты населения. Причиной этого есть возможность ошибки при подсчете совокупного дохода. Поэтому следует помнить, что окончательную помощь начисляет государственная служба.

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