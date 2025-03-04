В марте 2025 года украинские силовики, активно вовлеченные в боевые действия, получат дополнительную выплату в размере 100 тысяч гривен, сообщает Politeka.net .

Согласно объяснению Министерства обороны Украины, выплаты для бойцов ВСУ в объеме 100 тысяч грн предназначены для военных, выполняющих задачи на передовой. Распространяются они на представителей таких силовых структур, как:

Вооруженные Силы Украины (ВСУ);

Национальная гвардия Украины;

Служба безопасности Украины (СБУ);

Государственная специальная служба транспорта (Госспецтрансслужба);

Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ);

Национальная полиция;

специалисты противовоздушной обороны (ПВО) и разминирование;

пилоты боевых самолетов.

Кому доступна дополнительная выплата для бойцов ВСУ

Выплата будет предоставлена ​​военнослужащим, которые непосредственно находятся на линии фронта. Речь идет о бойцах, выполняющих следующие задания:

Выполнение боевых или специальных задач в первом эшелоне обороны.

Задание по наступлению на расстоянии до ротного опорного пункта.

Боевые задачи между позициями вооруженных сил и враждебными силами.

Выполнение задач на оккупированных территориях, включая территорию РФ.

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Доплата для бойцов на лечении и отпуске

Доплата в размере 100 тысяч гривен также распространяется на военных, которые находятся на стационарном лечении из-за полученных ранений, а также находящихся в отпуске для лечения после тяжелого ранения, сообщает Политека.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №168, такая выплата также предусмотрена для бойцов, получивших тяжелые ранения. Однако военные с легкими или средними травмами, находясь на лечебном отпуске, не смогут получить указанную выплату.

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Для получения выплаты необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую обстоятельства получения травмы при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий. В документе должно быть указано, что травма была получена при защите Украины, а также что боец ​​не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не совершал уголовных правонарушений.

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