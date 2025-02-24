В Україні для військових передбачена пенсія за вислугу років або, в разі виникнення серйозних проблем зі здоровʼям, пенсія по інвалідності, повідомляє Політека.

Про військові пенсії по інвалідності Політека детальніше розповідали раніше – посилання тут, а в цьому матеріалі ви можете ознайомитися з умовами оформлення військової пенсії за вислугу років.

Військова пенсія за вислугу років може призначатися в кількох випадках. Перший варіант стосується військовослужбовців, незалежно від їхнього віку, які мають вислугу щонайменше 20 років.

За вислугу 20 років передбачена пенсія в розмірі 50% від грошового забезпечення, яке вони отримували, пише Політека. Далі за кожен рік вислуги понад 20 років додається по 3% від суми грошового забезпечення.

Ще один варіант пенсії за вислугу років розрахований на осіб із числа військовослужбовців, які досягли віку 45 років та мають страховий стаж 25 років, із яких не менше 12,5 років – це служба вбо в Збройних Силах, або в органах внутрішніх справ, Нацполіції, ДБР, НАБУ тощо.

Якщо страховий стаж таких осіб становить 25 років, то вони отримають пенсію в розмірі 50% від свого грошового забезпечення. Далі за кожен рік стажу додається по 1% від суми відповідного грошового забезпечення.

Третій варіант розрахований на військовослужбовців, яким виповнилося 45 років, які мають щонайменше 20 років вислуги та звільняються зі служби у звʼязку з реформуванням Збройних Сил України.

У такому випадку пенсія за вислугу 20 років складає 50% грошового забезпечення, далі за кожен рік вислуги розмір виплат зростає на 3% відповідної суми грошового забезпечення, але сума не може перевищувати 65%.

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