В Украине для военных предусмотрена пенсия за выслугу лет или, в случае серьезных проблем со здоровьем, пенсия по инвалидности, сообщает Политика.

О военных пенсиях по инвалидности Политека подробнее рассказывала ранее – ссылка здесь, а в этом материале вы можете ознакомиться с условиями оформления военной пенсии за выслугу лет.

Военная пенсия за выслугу лет может быть назначена в нескольких случаях. Первый вариант касается военнослужащих, независимо от их возраста, имеющих выслугу не менее 20 лет.

За выслугу 20 лет предусмотрена пенсия в размере 50% от получаемого ими денежного довольствия, пишет Политека. Далее за каждый год выслуги более 20 лет прибавляется по 3% от суммы денежного довольствия.

Еще один вариант пенсии за выслугу лет рассчитан на лиц из числа военнослужащих, достигших возраста 45 лет и имеющих страховой стаж 25 лет, из которых не менее 12,5 лет – это служба в Вооруженных Силах, или в органах внутренних дел, Нацполиции, ДБР, НАБУ и т.д.

Если страховой стаж таких лиц составляет 25 лет, они получат пенсию в размере 50% от своего денежного довольствия. Далее за каждый год стажа прибавляется по 1% от суммы соответствующего денежного довольствия.

Третий вариант рассчитан на военнослужащих, которым исполнилось 45 лет, которые имеют не менее 20 лет выслуги и увольняются со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины.

В таком случае пенсия за выслугу 20 лет составляет 50% денежного довольствия, далее за каждый год выслуги размер выплат возрастает на 3% соответствующего денежного довольствия, но сумма не может превышать 65%.

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