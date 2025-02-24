Магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей, узнайте, чего ожидать в метеозависимым людям завтра, 25 февраля.

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, 25 февраля метеозависимые люди могут испытывать головную боль и усталость, передает Politeka.net.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25 и 26 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури завтра, 25 февраля классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Во вторник и среду, 25 и 26 февраля, будут небольшие магнитные бури.

Ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей.

Для обозначения силы магнитных бурь используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.

Врачи предупреждают, что в период магнитных бурь завтра, 25 февраля и 26 февраля не только люди также будут жаловаться на апатию, бессоницу и обострение хронических заболеваний, поэтому лучше всегда с собой носить лекарства первой необходимости.

Во время мыагитных бурь завтра, 25 февраля важно пить достаточно жидкости, нужно больше гулять на свежем воздухе, и как можно чаще проветривать помещения.

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