Сделав определенные шаги, будет возможность выяснить, есть ли основания для выезда из Украины во время мобилизации.

Мобилизация в Украине продолжается, и из-за военного положения граждане в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу без имеющихся законных оснований, сообщает Politeka.net .

Однако существует важная разница между снятием с военного учета и исключением из него, которую следует учитывать тем, кто планирует уехать из Украины, пишет 24 Канал.

Снятие с военного учета – это временная процедура, не дающая оснований для выезда за границу. Она не означает, что лицо освобождено от военной службы. Например, человек, меняющий место жительства, может быть снят с учета в одном ТЦК и СП и встать на учет в другом. Такое изменение не свидетельствует о непригодности к службе или инвалидности. Для уточнения своего статуса необходимо обратиться в ТЦК и СП, пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) и только после этого будет возможно выяснить, есть ли основания для выезда из Украины, сообщает Политека.

Когда военнообязанный может уехать из Украины?

Если мужчина исключен из военного учета, он теряет статус военнообязанного и получает право на выезд за границу. Это означает, что он не обязан проходить ВЛК или становиться на учет в будущем. К категории лиц, которые могут уехать из Украины, относятся:

люди, признанные непригодными к службе по решению ВЛК;

мужчины, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе (60 лет);

лица, лишившиеся гражданства Украины.

Следовательно, если мужчина был только снят с военного учета, он остается военнообязанным и не может уехать из Украины. Исключение из учета полностью прекращает его военные обязательства и дает право на выезд.

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