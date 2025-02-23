Висновки ВЛК можуть бути скасовані через помилки в документах, перевірки щодо корупції у ВЛК або зміни в списку хвороб, що впливають на придатність до служби.

З 1 березня 2025 року в Україні встановлюється новий порядок проходження медогляду для чоловіків, які підпадають під мобілізацію, повідомляє Politeka.net.

Про правила виклику заброньованих осіб та скасування висновків ВЛК, інформують на NV.

Що передує проходженню ВЛК?

Перед медоглядом кожен кандидата на службу повинен пройти кілька обов'язкових обстежень: загальний аналіз крові та сечі, дослідження на ВІЛ, гепатити B і C, рентген чи флюорографію органів грудної клітки, ЕКГ, а також визначення групи крові та резус-фактора. Для осіб старше 40 років проводять перевірку рівня цукру в крові та артеріального тиску. Для тих, хто має хронічні хвороби, виконується додаткове обстеження.

Мобілізація: що робити, якщо отримали повістку?

Наявність відстрочки за бронювання не звільняєть від обов'язку з'явитися на медогляд у рамках ВЛК. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, він повинен з'явитися на медкомісію, інакше йому загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн або розшук. Важливо, що відстрочка не дає права не проходити ВЛК без підстави.

Як проходитиме ВЛК для заброньованих осіб?

Заброньовані військовослужбовці мають пройти медичний огляд після завершення строку відстрочки або за рішенням ТЦК. Якщо відстрочка діє, відправлення на медкомісію може бути скасовано. Якщо особа хоче підписати контракт на службу, проходження ВЛК є обов’язковим.

Скасування висновків ВЛК: на яких підставах?

Висновки ВЛК можуть бути скасовані через помилки в документах, перевірки щодо корупції у ВЛК або зміни в списку хвороб, що впливають на придатність до служби. Військовообов’язані з «Резерв+» можуть самостійно ініціювати проходження ВЛК через запит у застосунку для отримання електронного направлення.

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