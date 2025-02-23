Выводы ВЛК могут быть отменены из-за ошибок в документах, проверки коррупции в ВЛК или изменения в списке болезней, влияющих на пригодность к службе.

С 1 марта 2025 года в Украине устанавливается новый порядок прохождения медосмотра для мужчин, подпадающих под мобилизацию , сообщает Politeka.net .

О правилах вызова забронированных лиц и отмене выводов ВЛК, сообщает NV.

Что предшествует прохождению ВЛК?

Перед медосмотром каждый кандидат на службу должен пройти несколько обязательных обследований: общий анализ крови и мочи, исследование ВИЧ, гепатиты B и C, рентген или флюорографию органов грудной клетки, ЭКГ, а также определение группы крови и резус-фактора. Для лиц старше 40 лет проводят проверку уровня сахара в крови и АД. Для имеющих хронические болезни выполняется дополнительное обследование.

Мобилизация: что делать, если получили повестку?

Наличие отсрочки за бронирование не освобождает от обязанности явиться на медосмотр в рамках ВЛК. Если военнообязанный получил повестку, он должен явиться на медкомиссию, в противном случае ему грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн или розыск. Важно, что отсрочка не позволяет не проходить ВЛК без основания.

Как будет проходить ВЛК для забронированных лиц?

Забронированные военнослужащие должны пройти медицинское освидетельствование по истечении срока отсрочки или по решению ТЦК. Если отсрочка действует, отправка на медкомиссию может быть отменена. Если лицо хочет подписать контракт на службу, прохождение ВЛК обязательно.

Отмена выводов ВЛК: на каких основаниях?

Выводы ВЛК могут быть отменены из-за ошибок в документах, проверки коррупции в ВЛК или изменения в списке болезней, влияющих на пригодность к службе. Военнообязанные из «Резерв+» могут самостоятельно инициировать прохождение ВЛК через запрос в приложении для получения электронного направления.

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