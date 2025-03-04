В течение последней недели цены на овощи в Украине претерпели изменения, сообщает Politeka.net .

Как сообщают аналитики EastFruit, основные колебания связаны с изменением спроса и предложения на рынке.

В частности, из-за низкой торговой активности и увеличения предложения подешевела капуста — ее нижний ценовой предел упал с 35 до 32 гривен за килограмм.

В то же время некоторые другие овощи, напротив, демонстрируют тенденцию к удорожанию. Так, цены на свеклу выросли до 16-17 грн/кг, тогда как раньше она колебалась в пределах 14-16 грн/кг. Морковь также подорожала – с 25-28 грн/кг до 28-30 грн/кг. Огурцы поднялись в цене с 95-140 до 100-145 грн/кг. В то же время болгарский перец подешевел — минимальная стоимость упала со 135 до 130 грн/кг.

Цены на зелень остались в большинстве своем стабильными, за исключением салата, который подешевел со 150-220 грн/кг до 180-200 грн/кг.

Во фруктовом сегменте ситуация также разнонаправлена. Апельсины и лимоны подорожали: нижний ценовой предел на эти цитрусовые поднялся с 60 до 65 гривен. В то же время бананы стали дешевле — их верхний предел снизился с 68 до 64 гривен, сообщает Политека.

Поменялась и цена хурмы, которая сейчас стоит 95-210 грн/кг, тогда как ранее цены колебались от 60 до 190 грн/кг. Гранат подешевел — теперь его можно приобрести за 95-115 грн/кг вместо 110-120 грн/кг.

Прогноз по ценам на продукты весной 2025 года

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, весной 2025 года следует ожидать дальнейшего роста цен на овощи и другие продукты питания. Причинами этого эксперт называет инфляцию, ситуацию с электроэнергией и отоплением. Кроме того, замораживание социальных стандартов может увеличить спрос на бюджетные товары.

Учитывая последние тенденции, украинцам следует готовиться к возможному удорожанию основных продуктов в ближайшие месяцы.

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