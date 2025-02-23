Темпи зростання ціни на молоко-сировину в Україні на другому півріччі 2024 року суттєво перевищили європейські показники.

У лютому ціни на молоко в Україні почали знижуватися, що стало наслідком падіння вартості сировини на молочних фермах, повідомляє Politeka.net.

Це позитивно позначилося на гаманцях споживачів, оскільки всі види молочної продукції стали доступними, інформує Спілка молочних підприємств України.

Як змінилися ціни на молоко?

У січні ціни на молоко екстра ґатунку впали на 1,5 гривні. Також спостерігалося зниження середньої вартості в роздрібній торгівлі: ціни на молоко в супермаркетах впали на 8% у порівнянні з груднем.

Згідно з даними асоціації, станом на кінець січня середня роздрібна ціна на молоко не перевищувала 18,5 гривні за кілограм. Водночас, цей показник усе ще на 23% вищий , ніж у січні минулого року, а також на третину вище рівня ціни у червні 2024 року.

Варто зазначити, що темпи зростання ціни на молоко-сировину в Україні на другому півріччі 2024 року суттєво перевищили європейські показники. Так, у гривневому еквіваленті вони були у 2,3 раза вищими, а в євро – у 1,8 раза, повідомляє Політека.

Які ціни на молоко в магазинах?

Журналісти 24 каналу проаналізували актуальні ціни на молоко в популярних супермаркетах України:

Молоко "Простонаше" 1%, 900 мл

Метро – 46,38 грн

Мегамаркет – 51,40 грн

Молоко "Яготинське" 2,6%, 900 мл

Ашан – 52,80 грн

Novus – 52,99 грн

Метро – 53,98 грн

Мегамаркет – 45,50 грн

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