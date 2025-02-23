В феврале цены на молоко в Украине начали снижаться, что явилось следствием падения стоимости сырья на молочных фермах, сообщает Politeka.net .

Это положительно сказалось на кошельках потребителей, поскольку все виды молочной продукции стали доступны, информирует Союз молочных предприятий Украины .

Как изменились цены на молоко?

В январе цены на молоко экстра сорта упали на 1,5 гривны . Также наблюдалось понижение средней стоимости в розничной торговле: цены на молоко в супермаркетах упали на 8% по сравнению с декабрем.

Согласно данным ассоциации, по состоянию на конец января средняя розничная цена на молоко не превышала 18,5 гривны за килограмм . В то же время этот показатель все еще на 23% выше , чем в январе прошлого года, а также на треть выше уровня цены в июне 2024 года.

Следует отметить, что темпы роста цены на молоко-сырье в Украине на втором полугодии 2024 существенно превысили европейские показатели. Так, в гривневом эквиваленте они были в 2,3 раза выше , а в евро – в 1,8 раза, сообщает Политика.

Какие цены на молоко в магазинах?

Журналисты 24 канала проанализировали актуальные цены на молоко в популярных супермаркетах Украины:

Молоко "Простонаше" 1%, 900 мл

Метро – 46,38 грн

Мегамаркет – 51,40 грн

Молоко "Яготинское" 2,6%, 900 мл

Ашан – 52,80 грн

Novus – 52,99 грн

Метро – 53,98 грн

Мегамаркет – 45,50 грн

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