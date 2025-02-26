Звезда "Мастер Шеф" поделилась рецептом оригинального салата из молодой капусты, который порадует вас своим вкусом, внешним видом и пользой.

Суперфиналистка двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить супервкусный и полезный овощной салат на основе молодой капусты, пишет Политека.

Преимущества этого рецепта в том, что салат готовится из простых и бюджетных ингредиентов, к тому же это настоящая витаминная бомба.

Для приготовления вкусного салата из молодой капусты нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г молодой капусты

1 свекла

1 огурец

1 морковь

зелень (по маленькому пучку петрушки и укропа)

2 ст.л. кунжута (звезда "Мастер Шеф" использовала черный)

Кроме того, для заправки салата из молодой капусты финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала 70 г растительного масла, 1 ч.л. сахара, сок половинки лимона и соль по вкусу, сообщает Политека.

Свеклу предварительно отвариваем до готовности, даем ей остыть, а затем чистим и натираем на крупной терке.

Морковь и огурец также натираем на крупной терке. Капусту звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко тоненько шинкует, зелень мелко нарезает.

Смешиваем измельченные овощи, добавляем кунжут, растительное масло, лимонный сок, сахар, подсаливаем по вкусу и хорошо все перемешиваем. Растительное асло для этого салата из молодой капусты звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует льняное, потому что оно очень полезное.

Можно подавать такой салат из молодой капусты сразу, а можно дать ему настояться, тогда он станет еще вкуснее.

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