Такие блины по рецепту от победительницы кулинарного проекта "Мастер Шеф" станут идеальным десертом и заменят вафельные трубочки.

Победительница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, какая приготовить вкусные и красивые блины-паутинки, сообщает Политека.

Такие блины по вкусу напоминают вафельные трубочки из детства, потому подавать их победительница "Мастер Шеф" советует вместе с вареной сгущенкой.

Чтобы приготовить вкусные блины-паутинка, победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:

70 г пшеничной муки

40 г рисовой муки (можно заменить на обычную)

1 яйцо

50 г сахара

40 г кукурузного крахмала

100 г молока

щепотка соли

1,5 ст.л. растительного масла

Сначала звезда "Мастер Шеф" смешивает в миске сухие ингредиенты: просеянную муку, крахмал, сахар и соль, пишет Политека. Далее добавляем яйцо, молоко и веничком вымешиваем тесто до однородности. В конце добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем тесто на блины.

Чтобы получились красивые блины-паутинки, победительница "Мастер Шеф" переливает тесто в кондитерский мешок или просто в пакет и делает маленькую дырочку.

Выпекаем блины на сухой разогретой сковороде на небольшом огне, тоненькой струйкой хаотично наливая тесто. Жарим такие блины только с одной стороны. Когда тесто пропечется, с помощью лопатки заворачиваем блинчик в трубочку.

Блины-паутинки получаются довольно мягкими, поэтому, если хотите сделать их хрустящими, немного подсушите их в духовке.

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