По этому рецепту от судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимира Ярославского у вас с первого раза получится приготовить нежные, вкусные и красивые ажурные блины.

Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальные ажурные блины на дрожжах, пишет Politeka.

Такие блины получаются невероятно нежными и еще вкуснее обычных.

Чтобы приготовить идеальные ажурные блины, как сообщает Политека, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

молоко (чуть теплое) – 500 г

дрожжи свежие – 15-20 г

мука – 210 г

яйца – 2 шт.

сахар – 40 г

соль - щепотка

растительное масло – 40 г

Сначала в миску судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает половину молока, добавляет раскрошенные дрожжи, сахар, размешивает веничком и оставляет на 15 минут до активации дрожжей.

После этого в два подхода добавляем муку с солью и вымешиваем тесто до однородности, чтобы не осталось комочков. В конце добавляем яйца, оставшееся молоко, растительное масло и еще раз хорошо вымешиваем тесто.

Миску с тестом судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский накрывает полотенцем и оставляет в тепле на 30-40 минут.

Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне, перед первым блином немного смазываем сковороду растительным маслом. Тесто набираем половником, не перемешивая его. Чтобы удобнее было переворачивать ажурные блины, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует деревянную шпажку.

Подавать ажурные блины судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует сразу, пока они горячие.

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