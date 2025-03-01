В Украине субсидия на аренду жилья ВПЛ в 2025 году может быть назначена дважды на шесть месяцев.

Субсидию на аренду жилья ВПЛ в 2025 году можно не более 12 месяцев, стало известно, кто имеет право на помощь, сообщает Politeka.net.

Как передает Политека со ссылкой на Минсоцполитики, получить субсидию могут ВПЛ в 2025 году, независимо от области, право на помощь имеют семьи, где расходы на аренду жилья превышают 20% совокупного дохода.

Как получить субсидию на аренду жилья для ВПЛ 2025:

лица, перемещенные с оккупированных территорий могут рассчитывать на помощь;

лица, перемещенные с территорий боевых действий;

ВПЛ, которые не имеют собственного жилья на подконтрольных Украине территориях, жилье было уничтожено, не пригодно к жизни;

если человек не получаеть помощь на проживание ВПЛ;

если собственники арендованного жилья - не родственники.

Кто не получит субсидии ВПЛ на жилье в 2025 году:

Субсидия для ВПЛ в 2025 году не будет назначена, если была куплена машина в течение последних трех месяцев, которому менее пяти лет с даты выпуска, речь не идет мопедах и прицепах.

Покупка имущества, товаров или услуг на более чем 100 000 грн за последние три месяца;

покупка валюты или банковских металлов на сумму более 100 000 грн за последних три месяца;

Не получит ВПЛ субсидии на жилье в 2025 году при наличии депозитных счетов, сумма которых превышают 100 000 грн - эта норма касается первого числа каждого месяца, когда назначается или начисляется субсидия;

наличие задолженности алиментов за три месяца.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.