Расчет субсидии производится с учетом этих норм, поэтому важно учитывать все детали при составлении заявки.

Для каждого человека существуют отдельные нормы потребления коммунальных услуг , зависящие от площади жилья и разных условий быта, сообщает Politeka.net.

Конкретный объем услуг, учитываемый при начислении субсидии, определяется на основе нескольких факторов, таких как тип отопления, наличие горячего водоснабжения и назначение ресурсов, пишет Телеграф.

Нормы потребления природного газа:

Отопление : 4,0 м³ на 1 м² отопительной площади (во время отопительного сезона, с учетом корректирующего коэффициента), сообщает Политека.

Газовая плита (приготовление пищи) : 3,3 м³ на человека.

Газовая плита без горячего водоснабжения и газового водонагревателя : 5,4 м³ на человека (для приготовления пищи и подогрева воды).

Газовая плита и водонагреватель : 10,5 м³ на человека.

Нормы потребления воды:

Холодная вода :

2,0 м³ на человека (если есть горячее водоснабжение).

3,6 м³ на человека (если горячее водоснабжение отсутствует).

Горячая вода : 1,6 м³ на человека.

Водоотвод : 3,6 м³ на человека.

Расчет субсидии производится с учетом этих норм, поэтому важно учитывать все детали при составлении заявки.

Также Politeka писала о том, что отказ в предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг может стать значительным финансовым бременем для многих украинцев. Украинцы, получившие отказ на субсидию, могут оспорить это решение.