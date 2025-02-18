Для каждого человека существуют отдельные нормы потребления коммунальных услуг , зависящие от площади жилья и разных условий быта, сообщает Politeka.net.
Конкретный объем услуг, учитываемый при начислении субсидии, определяется на основе нескольких факторов, таких как тип отопления, наличие горячего водоснабжения и назначение ресурсов, пишет Телеграф.
Нормы потребления природного газа:
Отопление : 4,0 м³ на 1 м² отопительной площади (во время отопительного сезона, с учетом корректирующего коэффициента), сообщает Политека.
Газовая плита (приготовление пищи) : 3,3 м³ на человека.
Газовая плита без горячего водоснабжения и газового водонагревателя : 5,4 м³ на человека (для приготовления пищи и подогрева воды).
Газовая плита и водонагреватель : 10,5 м³ на человека.
Нормы потребления воды:
Холодная вода :
2,0 м³ на человека (если есть горячее водоснабжение).
3,6 м³ на человека (если горячее водоснабжение отсутствует).
Горячая вода : 1,6 м³ на человека.
Водоотвод : 3,6 м³ на человека.
Расчет субсидии производится с учетом этих норм, поэтому важно учитывать все детали при составлении заявки.
Также Politeka писала о том, что отказ в предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг может стать значительным финансовым бременем для многих украинцев. Украинцы, получившие отказ на субсидию, могут оспорить это решение.
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