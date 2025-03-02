Украинские мобильные операторы повысили тарифы и закрыли часть бюджетных пакетов, что особенно затронуло пенсионеров.

Украинские мобильные операторы, включая Kyivstar, Vodafone и lifecell, пересмотрели условия своих тарифных планов, что привело к повышению цен и закрытию ряда бюджетных предложений.

Это особенно затронуло пенсионеров, для которых выбор доступного тарифа становится все более сложным, пишет Politeka.net.

На данный момент одним из самых дешевых тарифов остается предложение от lifecell.

За 190 грн на четыре недели абоненты получают 25 ГБ мобильного интернета или безлимит в рамках акции «Мега безлимит» при своевременной оплате, а также 750 минут на номера других операторов.

Внутрисетевые звонки остаются бесплатными, а популярные приложения, такие как YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger и X, работают без ограничений. Кроме того, предусмотрена бесплатная раздача интернета на другие устройства, делится Politeka.net.

Перейти на этот тариф можно с любого другого без доплаты, если его стоимость равна или ниже текущего. Однако если абонент меняет более дорогой тариф на этот, придется заплатить 75 грн.

В случае задолженности на счете переход будет недоступен до полного ее погашения.

В условиях подорожания мобильной связи поиск оптимального тарифа для пенсионеров становится все более актуальной задачей, и lifecell пока остается одним из немногих операторов, предлагающих относительно доступные условия.

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