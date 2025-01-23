В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12420, которым предлагается предоставить операторам мобильной связи статус критической инфраструктуры.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Это касается компаний "Киевстар", Vodafone и lifecell. Принятие документа позволит обеспечить бесперебойную связь как для населения, так и для государственных органов.
Законопроект предусматривает признание поставщиков мобильной связи критической инфраструктурой национального уровня I категории. В документе отмечается, что это решение направлено на обеспечение стабильности мобильной связи, учитывая его важность безопасности страны и граждан.
В конце 2023 года из-за масштабного сбоя в работе оператора "Киевстар" по всей Украине абоненты временно потеряли доступ к мобильной связи и Интернету. Внутренний украинский роуминг также оказался недоступен. Сбои затронули оборудование, которое использовало сети "Киевстар", вызвав серьезные инфраструктурные проблемы. Законопроект имеет целью предотвратить подобные ситуации в будущем.
Ранее Кабинет Министров принял постановление, согласно которому мобильных операторов отнесли к перечню критически важных объектов, которые не отключаются от электроснабжения даже во время аварийных или плановых отключений.
Список таких объектов включает:
- Технические средства электронных коммуникаций и сооружения электронных коммуникационных сетей определены Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
- Объекты сил безопасности и обороны, включенные в соответствующие перечни.
- Объекты критической инфраструктуры с потребляемой мощностью более 100 кВт.
- Населенные пункты расположены в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Беларусью, Россией, а также территории активных боевых действий.
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