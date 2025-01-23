В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении статуса "Киевстара", Vodafone и lifecell.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12420, которым предлагается предоставить операторам мобильной связи статус критической инфраструктуры.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Это касается компаний "Киевстар", Vodafone и lifecell. Принятие документа позволит обеспечить бесперебойную связь как для населения, так и для государственных органов.

Законопроект предусматривает признание поставщиков мобильной связи критической инфраструктурой национального уровня I категории. В документе отмечается, что это решение направлено на обеспечение стабильности мобильной связи, учитывая его важность безопасности страны и граждан.

В конце 2023 года из-за масштабного сбоя в работе оператора "Киевстар" по всей Украине абоненты временно потеряли доступ к мобильной связи и Интернету. Внутренний украинский роуминг также оказался недоступен. Сбои затронули оборудование, которое использовало сети "Киевстар", вызвав серьезные инфраструктурные проблемы. Законопроект имеет целью предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее Кабинет Министров принял постановление, согласно которому мобильных операторов отнесли к перечню критически важных объектов, которые не отключаются от электроснабжения даже во время аварийных или плановых отключений.

Список таких объектов включает:

Технические средства электронных коммуникаций и сооружения электронных коммуникационных сетей определены Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Объекты сил безопасности и обороны, включенные в соответствующие перечни.

Объекты критической инфраструктуры с потребляемой мощностью более 100 кВт.

Населенные пункты расположены в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Беларусью, Россией, а также территории активных боевых действий.

Последние новости Украины:

В "Киевстар" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

"Киевстар" приостановил работу важной услуги: что нужно знать абонентам.

Как включить 5G на телефоне: специалисты назвали самый простой способ.