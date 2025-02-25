Салат из пекинской капусты и курицы по семейному рецепту звезды "Мастер Шеф" получается максимально полезным, вкусным и доступным.

Шеф-повар Николай Люлько, прославившийся благодаря участию в проекте "Мастер Шеф. Профессионалы 3", поделился рецептом невероятно вкусного салата из пекинской капусты и курицы, пишет Политека.

Финалист "Мастер Шеф" рассказал, что такой салат из пекинской капусты и курицы – это фирменный рецепт его мамы, и без него в его семье не обходится ни один праздник. При этом салат готовится из простых ингредиентов, поэтому можно готовить его хоть каждый день.

Ингредиенты для фирменного салата с пекинской капустой и курицей от звезды "Мастер Шеф":

филе куриное (вареное) – 600 г

пекинская капуста – 600 г

огурец (свежий) – 300 г

консервированная кукуруза – 1 банка (400 г)

зелень (кинза) – 40 г

перец чили (лучше зеленого цвета) – 30 г

Для заправки салата с пекинской капустой и курицей, как сообщает Политека, финалист "Мастер Шеф" берет:

йогурт (максимально жирный) или майонез – 400 г

сок и цедра одного лайма

соль – 15 г

молотый черный перец – 3 г

Вареное куриное филе и пекинскую капусту нарезаем на кусочки, огурец – тонкими полукольцами, кинзу и перец чили – мелко.

В миске смещаем нарезанные ингредиенты, добавляем консервированную кукурузу.

В конце финалист "Мастер Шеф" щедро добавляет жирный йогурт или майонез, лаймовый сок и цедру, солит и перчит по вкусу, хорошо все перемешивает – и вкуснейший салат из пекинской капусты и курицы готов.

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