Шеф-повар Николай Люлько, прославившийся благодаря участию в проекте "Мастер Шеф. Профессионалы 3", поделился рецептом невероятно вкусного салата из пекинской капусты и курицы, пишет Политека.
Финалист "Мастер Шеф" рассказал, что такой салат из пекинской капусты и курицы – это фирменный рецепт его мамы, и без него в его семье не обходится ни один праздник. При этом салат готовится из простых ингредиентов, поэтому можно готовить его хоть каждый день.
Ингредиенты для фирменного салата с пекинской капустой и курицей от звезды "Мастер Шеф":
- филе куриное (вареное) – 600 г
- пекинская капуста – 600 г
- огурец (свежий) – 300 г
- консервированная кукуруза – 1 банка (400 г)
- зелень (кинза) – 40 г
- перец чили (лучше зеленого цвета) – 30 г
Для заправки салата с пекинской капустой и курицей, как сообщает Политека, финалист "Мастер Шеф" берет:
- йогурт (максимально жирный) или майонез – 400 г
- сок и цедра одного лайма
- соль – 15 г
- молотый черный перец – 3 г
Вареное куриное филе и пекинскую капусту нарезаем на кусочки, огурец – тонкими полукольцами, кинзу и перец чили – мелко.
В миске смещаем нарезанные ингредиенты, добавляем консервированную кукурузу.
В конце финалист "Мастер Шеф" щедро добавляет жирный йогурт или майонез, лаймовый сок и цедру, солит и перчит по вкусу, хорошо все перемешивает – и вкуснейший салат из пекинской капусты и курицы готов.
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