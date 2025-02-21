По этому рецепту от звезды кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" у вас с первого раза получится приготовить тонкие, красивые и вкусные ажурные блины.

Известный шеф-повар и звезда шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3" Николай Люлько показал, как приготовить тонкие и вкусные ажурные блины, сообщает Политека.

Чтобы блины были ажурными, в тесто звезда "Мастер Шеф" добавляет сухие дрожжи – но не беспокойтесь, рецепт очень простой и довольно быстрый. А для основы теста на блины шеф-повар использует смесь молока и воды.

Для приготовления ажурных блинов, как сообщает Политека, финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько использует следующие ингредиенты:

молоко и вода – по 250 мл

сахар – 2 ст.л.

дрожжи – 9 г сухих

2 яйца

соль – 0,5 ч.л.

мука пшеничная – 190 г

растительное масло – 50 г

В миске звезда "Мастер Шеф" смешивает молоко с водой и сахаром и прогревает эту жидкость в микроволновке буквально пол минуты, чтобы она была тепленькой.

В молочную смесь добавляем сухие дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Отдельно взбиваем до однородности яйца с солью, добавляем их в основную массу и перемешиваем. Далее всыпаем муку и хорошо вымешиваем тесто, чтобы не было комочков. В конце добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем тесто на блины.

Миску с тестом на блины звезда "Мастер Шеф" накрывает полотенцем и оставляет в тепле примерно на 40 минут – тесто должно вырасти втрое.

На разогретой сковороде на среднем огне жарим тонкие ажурные блины.

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