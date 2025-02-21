Известный шеф-повар и звезда шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3" Николай Люлько показал, как приготовить тонкие и вкусные ажурные блины, сообщает Политека.
Чтобы блины были ажурными, в тесто звезда "Мастер Шеф" добавляет сухие дрожжи – но не беспокойтесь, рецепт очень простой и довольно быстрый. А для основы теста на блины шеф-повар использует смесь молока и воды.
Для приготовления ажурных блинов, как сообщает Политека, финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько использует следующие ингредиенты:
- молоко и вода – по 250 мл
- сахар – 2 ст.л.
- дрожжи – 9 г сухих
- 2 яйца
- соль – 0,5 ч.л.
- мука пшеничная – 190 г
- растительное масло – 50 г
В миске звезда "Мастер Шеф" смешивает молоко с водой и сахаром и прогревает эту жидкость в микроволновке буквально пол минуты, чтобы она была тепленькой.
В молочную смесь добавляем сухие дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать.
Отдельно взбиваем до однородности яйца с солью, добавляем их в основную массу и перемешиваем. Далее всыпаем муку и хорошо вымешиваем тесто, чтобы не было комочков. В конце добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем тесто на блины.
Миску с тестом на блины звезда "Мастер Шеф" накрывает полотенцем и оставляет в тепле примерно на 40 минут – тесто должно вырасти втрое.
На разогретой сковороде на среднем огне жарим тонкие ажурные блины.
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