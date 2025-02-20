Победительница "Мастер Шеф" поделилась универсальным рецептом блинов, которые можно подавать с любыми сладкими и солеными начинками.

Валерия Матрохина, победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" показала, как правильно готовить блины, чтобы они были вкусными, тоненькими и не рвались, сообщает Политека.

Чтобы приготовить тесто для идеальных блинов, звезда "Мастер Шеф" использует:

1 большое яйцо (или 2 маленьких)

190 г пшеничной муки

0,5 л молока

50 г растительного масла (можно 25 г растительного масла + 25 г растопленного сливочного масла)

30 г сахара

щепотку соли

Важно: для приготовления блинов все ингредиенты должны быть теплыми (не из холодильника). Кроме того, для аромата победительница "Мастер Шеф" также может добавить в тесто ванильный или ромовой экстракт, пишет Политека.

В миску выбиваем яйца, добавляем сахар, соль, просеиваем муку и вливаем половину молока. Венчиком размешиваем смесь до однородности, чтобы не осталось комочков.

Добавляем вторую половину молока и снова размешиваем до однородности. В конце победительница "Мастер Шеф" добавляет масло и размешивает тесто половником. Консистенция теста на блины должна быть похожа на жидкие сливки.

Готовому тесту на блины звезда "Мастер Шеф" дает немного постоять. После этого выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде до румяности с обеих сторон.

В этот раз победительница "Мастер Шеф" подавала блины со сметаной, вареньем и ягодами, но подойдут любые начинки, хоть сладкие, хоть соленые.

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