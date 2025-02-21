В Украине пенсия по возрасту назначается со дня, наступающего после достижения лицом пенсионного возраста, но есть важный момент — срок подачи заявления на получение пенсии.

Украинцы должны обратиться в ПФУ для назначения пенсии в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, сообщает Politeka.net.

Как информируют в Пенсионном фонде Украины, если вы пропустили этот срок, то можете остаться без выплаты пенсии на несколько месяцев.

Если лицо достигло пенсионного возраста, например, 1 апреля, и обратилось в Пенсионный фонд до 1 июля, пенсия будет начислена за все предыдущие месяцы. Но если заявление подано после 1 июля, выплаты начнутся с момента подачи заявления. Это означает, что человек не получит пенсионные выплаты за эти несколько месяцев, которые могли бы быть начислены, сообщает Политека.

Сейчас подать заявление на пенсию можно через вебпортал Пенсионного фонда Украины или через Портал Действие. В этом случае днем ​​обращения считается дата регистрации заявления на сайте. Однако важно обращать внимание на то, что если заявитель не предоставит все необходимые документы, Пенсионный фонд Украины сообщит об этом через электронный кабинет. В случае несвоевременной подачи документов это также может повлечь задержку или отказ в начислении пенсии за предыдущие месяцы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.