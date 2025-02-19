В случае отсутствия обмена информацией между пенсионными органами Украины и других стран граждане имеют право сообщить об этом для получения пенсий.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, когда периоды трудовой деятельности за пределами страны могут быть отнесены к страховому стажу для получения пенсии, сообщает Politeka.net.

Согласно принятому Верховной Радой закону № 3674-ІХ, вопрос исчисления страхового стажа для граждан Украины, работавших за границей, теперь регулируется новыми правилами.

В частности, согласно дополнениям к Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», периоды работы за границей могут быть отнесены к страховому стажу, включая льготные условия, для лиц, проживающих в Украине, при условии, что это предусмотрено этим законом или международными соглашениями Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Также, если другое государство не осуществляет пенсионные выплаты за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года в странах бывшего Союза ССР, эти периоды могут быть отнесены к страховому стажу на льготных условиях для лиц, проживающих в Украине, сообщает Політека.

В случае отсутствия обмена информацией между пенсионными органами Украины и других стран граждане имеют право сообщить об этом Пенсионный фонд Украины при подаче заявления на пенсию.

Периоды трудовой деятельности за пределами Украины не входят в страховой стаж, если иное не предусмотрено международными соглашениями Украины, а также для лиц, участвовавших в военной службе или в составе незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Украины после 19 февраля 2014 года.

Кроме того, закон дополнил статью 26-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", определив условия, при которых периоды работы в других государствах могут быть включены в страховой стаж для назначения пенсии. В случае недостаточного страхового стажа для получения пенсии по возрасту могут быть учтены периоды работы за границей, если они соответственно отнесены к страховому стажу в другой стране.

Важно, что документы, выданные органами других государств, должны быть легализованы и представлены вместе с переводами на украинский язык, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

Сегодня действуют соглашения о пенсионном обеспечении между Украиной и несколькими странами, в частности Болгарией, Польшей, Испанией, Латвией, Литвой, Португалией, а также с некоторыми странами бывшего СССР.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.