Чтобы курица получилась вкусной и сочной, ее нужно правильно замариновать, и для этого рекомендуем использовать рецепты маринадов от звезды "Мастер Шеф".

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептами трех простых, но очень вкусных маринадов для курицы, пишет Политека.

Все три варианта маринадов к курице, которые предлагает звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко, готовятся очень быстро, из простых ингредиентов.

Мариновать курицу нужно минимум 30 минут. После этого можете запекать или жарить мясо, или даже заморозить его как заготовку, а приготовить позже.

Первый вариант маринада для курицы от звезды "Мастер Шеф" – йогуртовый, сообщает Политека. Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

йогурт белый – 2 ст.л.

зелень (петрушка или кинза) – 1 ст.л. (мелко нарезанной)

соль и молотый перец – по вкусу

чеснок – 3 зуб.

сок половинки лимона или лайма

растительное масло ароматное – 1 ст.л.

Второй вариант маринада для курицы от Ольги Рябенко из "Мастер Шеф" – на основе соевого соуса. Для этого смешиваем следующие ингредиенты:

соевый соус – 3 ст.л.

растительное масло ароматное – 2 ст.л.

куркума - 1 ч.л.

сушеный имбирь – 1 ч.л.

мед – 1 ст.л.

сок половинки лимона или лайма

Кроме того, звезда "Мастер Шеф" советует попробовать маринад для курицы на основе томатного соуса. Нам понадобится:

растительное масло ароматное – 2 ст.л.

перец чили сушеный – 0,5 ч.л.

томатный соус – 2 стл.

горчица не острая – 2 ч.л.

соль – по вкусу

сок четвертинки лайма или лимона

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