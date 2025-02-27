Популярная блогерка поделилась рецептом тонких блинчиков с мясной начинкой, которые идеально подходят для семейного ужина или заморозки впрок.

Украинская кулинарная блогерка Alina FooDee поделилась рецептом тонких блинчиков с сочной мясной начинкой.

По ее словам, это универсальное блюдо, которое можно не только приготовить сразу, но и заморозить, чтобы использовать позже, пишет Politeka.net.

Для теста:

– Вода – 1 стакан

– Молоко – 1 стакан

– Мука – 1 стакан

– Яйца – 2 шт.

– Сахар – 1 ст. л.

– Соль – 0,5 ч. л.

– Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

– Вареное мясо – 500 г

– Лук – 1 шт.

– Растительное масло – для жарки

– Сливочное масло – для обжарки готовых блинов

– Соль, черный молотый перец – по вкусу

В глубокой миске соединяют яйца, воду, молоко, сахар, соль и просеянную муку. Все тщательно перемешивают, затем добавляют растительное масло. Готовое тесто оставляют на 10 минут, чтобы оно стало более эластичным - это даст создать более мягкие блины, делится Politeka.net.

После разогревают сухую сковороду и выпекают тонкие блинчики, складывая их стопкой и накрывая крышкой, чтобы они оставались мягкими.

Лук очищают, нарезают мелкими кубиками и пассеруют на растительном масле до золотистого цвета для начинки к вкусным блинам. Вареное мясо измельчают с помощью мясорубки или блендера, смешивают с луком. Если фарш получается слишком плотным, добавляют немного бульона. Смесь приправляют солью и черным перцем по вкусу, чтобы начинка в блинах была более насыщенной.

В центр каждого блина кладут немного начинки и сворачивают в конверт. Затем их обжаривают на сливочном масле до появления золотистой корочки. Подавать такие блинчики можно со сметаной или любым другим соусом по вкусу.

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