Украинская кулинарная блогерка Alina FooDee поделилась рецептом тонких блинчиков с сочной мясной начинкой.
По ее словам, это универсальное блюдо, которое можно не только приготовить сразу, но и заморозить, чтобы использовать позже, пишет Politeka.net.
Для теста:
– Вода – 1 стакан
– Молоко – 1 стакан
– Мука – 1 стакан
– Яйца – 2 шт.
– Сахар – 1 ст. л.
– Соль – 0,5 ч. л.
– Растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
– Вареное мясо – 500 г
– Лук – 1 шт.
– Растительное масло – для жарки
– Сливочное масло – для обжарки готовых блинов
– Соль, черный молотый перец – по вкусу
В глубокой миске соединяют яйца, воду, молоко, сахар, соль и просеянную муку. Все тщательно перемешивают, затем добавляют растительное масло. Готовое тесто оставляют на 10 минут, чтобы оно стало более эластичным - это даст создать более мягкие блины, делится Politeka.net.
После разогревают сухую сковороду и выпекают тонкие блинчики, складывая их стопкой и накрывая крышкой, чтобы они оставались мягкими.
Лук очищают, нарезают мелкими кубиками и пассеруют на растительном масле до золотистого цвета для начинки к вкусным блинам. Вареное мясо измельчают с помощью мясорубки или блендера, смешивают с луком. Если фарш получается слишком плотным, добавляют немного бульона. Смесь приправляют солью и черным перцем по вкусу, чтобы начинка в блинах была более насыщенной.
В центр каждого блина кладут немного начинки и сворачивают в конверт. Затем их обжаривают на сливочном масле до появления золотистой корочки. Подавать такие блинчики можно со сметаной или любым другим соусом по вкусу.
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