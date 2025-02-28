Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет приготовить тонкие и при этом прочные блины.

Автор украинского YouTube-канала "Будні майстра" 10 ноября поделился в новом видео рецептом, как приготовить вкусные, эластичные блины на заварном тесте.

По словам блогера, эти блины получаются невероятно тонкими, но в то же время они не рвутся при жарке, пишет Politeka.net.

Для приготовления блинов понадобятся следующие ингредиенты:

2 яйца

0,5 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

200 г муки высшего сорта

350 мл молока

150 мл кипятка

2 ст. л. растительного масла

щепотка куркумы

Процесс приготовления прост и понятен:

Сначала в емкости взбейте яйца с солью и сахаром. В отдельной посуде просейте муку, жто поможет блинам быть более мягкими и тонкими.

Постепенно влейте яичную смесь в муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать образования в блинах комков. Затем поэтапно влейте молоко, продолжая перемешивать тесто, делится Politeka.net.

После этого заварите тесто, добавив кипяток. Для более яркого цвета добавьте растительное масло и щепотку куркумы. Процедите тесто через сито, чтобы избавиться от мелких комочков.

Дайте тесту настояться 30 минут, после чего можно начинать жарить блины.

Не забывайте не один раз просеивать муку, так как это влияет на качество блинов. Особое внимание стоит уделить добавлению яичной смеси в муку, а не наоборот. Это поможет избежать образования комков.

Благодаря добавлению кипятка тесто для блинов становится мягким и эластичным, а блины не рвутся при жарке.

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