Нежное куриное филе с ветчиной и сыром, покрытое хрустящей золотистой корочкой, получается очень сочным и ароматным, если готовить его по особому рецепту, пишет Politeka.net.

Котлеты "Кордон Блю" – это аппетитное блюдо с нежным куриным филе, ароматной ветчиной, тягучим сыром и хрустящей панировкой.

Такая вариация классической котлеты по-киевски станет достойной альтернативой и порадует своим насыщенным вкусом, пишет Politeka.net.

Украинская кулинарная блогерка nisenitnitsia рассказала детально в своем Инстаграм, как сделать блюдо очень сочным и вкусным без лишних трудностей.

Для котлет:

– 3 куриных филе

– 6 ломтиков ветчины

– 6 ломтиков сыра (например, твердого или полутвердого)

– соль, черный перец по вкусу

Для панировки:

– 2 яйца

– 100 г муки

– 150 г панировочных сухарей

– растительное масло для жарки

Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, затем развернуть и аккуратно отбить, чтобы оно стало тонким, но не рвалось - так котлеты не будут сухие. Посолить, поперчить и дать немного настояться, делится Politeka.net.

На подготовленный кусок филе выложить ломтик ветчины, сверху – сыр. Аккуратно свернуть мясо рулетом, тщательно подгибая края, чтобы начинка не вытекала, это даст сделать котлеты более нежными. Завернуть в пищевую пленку, плотно скрутить и убрать в морозильник на 30 минут.

Разогреть масло в глубокой сковороде. Достать котлеты, снять пленку, запанировать сначала в муке, затем в взбитых яйцах и, наконец, в сухарях.

Обжарить котлеты во фритюре или в глубокой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки. Затем переложить на противень, накрыть фольгой и запекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 30 минут.

Подавать горячими, дополнив свежими овощами или легким гарниром. Так котлеты получается еще вкуснее, если использовать овощи в дополнение.

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