Котлеты "Кордон Блю" – это аппетитное блюдо с нежным куриным филе, ароматной ветчиной, тягучим сыром и хрустящей панировкой.
Такая вариация классической котлеты по-киевски станет достойной альтернативой и порадует своим насыщенным вкусом, пишет Politeka.net.
Украинская кулинарная блогерка nisenitnitsia рассказала детально в своем Инстаграм, как сделать блюдо очень сочным и вкусным без лишних трудностей.
Для котлет:
– 3 куриных филе
– 6 ломтиков ветчины
– 6 ломтиков сыра (например, твердого или полутвердого)
– соль, черный перец по вкусу
Для панировки:
– 2 яйца
– 100 г муки
– 150 г панировочных сухарей
– растительное масло для жарки
Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, затем развернуть и аккуратно отбить, чтобы оно стало тонким, но не рвалось - так котлеты не будут сухие. Посолить, поперчить и дать немного настояться, делится Politeka.net.
На подготовленный кусок филе выложить ломтик ветчины, сверху – сыр. Аккуратно свернуть мясо рулетом, тщательно подгибая края, чтобы начинка не вытекала, это даст сделать котлеты более нежными. Завернуть в пищевую пленку, плотно скрутить и убрать в морозильник на 30 минут.
Разогреть масло в глубокой сковороде. Достать котлеты, снять пленку, запанировать сначала в муке, затем в взбитых яйцах и, наконец, в сухарях.
Обжарить котлеты во фритюре или в глубокой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки. Затем переложить на противень, накрыть фольгой и запекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 30 минут.
Подавать горячими, дополнив свежими овощами или легким гарниром. Так котлеты получается еще вкуснее, если использовать овощи в дополнение.
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