Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как сделать морковь по-корейски еще вкуснее и полезнее, не добавляя в нее уксус.

Кулинарная экспертка, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась с украинцами улучшенным рецептом моркови по-корейски, сообщает Политека.

Главная особенность моркови по-корейски по рецепту Татьяны Литвиновой – то, что для ее приготовления не используется уксус. Его звезда "Мастер Шеф" заменила лимонным сок, и благодаря этому морковь по-корейски получается еще вкуснее и полезнее.

Чтобы приготовить заправку для моркови по-корейски, как сообщает Политека, на 0,5 кг моркови звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует следующие ингредиенты:

пол головки чеснока

1 ч.л. соли

0,5 ч.л. молотого кориандра

2 ст.л. воды

1 ст.л. сахара

0,5 ч.л. черного молотого перца

⅓ ч.л. острого перца

0,5 ч.л. молотого мускатного ореха

0,5 ч.л. паприки

0,5 ч.л. сушеного чеснока

4 ст.л. лимонного сока

50 г оливкового масла

Морковь чистим от кожуры и натираем на терке для моркови по-корейски. Лайфхак: если вдруг морковь у вас суховатая, то для сочности ее предварительно можно замочить на пол часа в холодной воде, а потом уже натираем.

В отдельной мисочке звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит заправку: сначала растворяет в воде соль и сахар, затем добавляет специи, свежевыжатый лимонный сок, натертый чеснок и перемешивает все.

К натертой моркови прибавляем заправку и хорошо перемешиваем, это удобно делать руками. В конце звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет к моркови теплое оливковое масло и еще раз хорошо перемешивает.

Чтобы такая морковь по-корейски промариновалась, достаточно буквально 15 минут.

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