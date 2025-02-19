Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделилась с украинцами рецептом простого маринада, благодаря которому курица получается очень вкусной и сочной.

Валерия Матрохина, победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" показала, как приготовить вкусную и сочную курицу в кефирном маринаде, сообщает Политека.

Для кефирного маринада на 500-700 г курицы (филе бедра) победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет:

250 мл кефира 2,5%

3-4 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. меда

1 ч.л. без горки сушеного орегано

5 зубчиков чеснока

несколько веточек розмарина

соль и молотый перец – по вкусу

Кроме того, как сообщает Политека, для запекания курицы победительница "Мастер Шеф" также использовала:

половинку лимона

2 веточки розмарина

5-6 веточек тимьяна

молотый перец

Курицу выкладываем в миску, заливаем кефиром, добавляем оливковое масло, мед, сушеное орегано, чеснок, немного розмарина, соль, перец, перемешиваем, накрываем пленкой и отправляем в холодильник мариноваться минимум на три часа, а лучше на ночь.

Замаринованную курицу победительница "Мастер Шеф" перекладывает в форму для запекания вместе с маринадом. Сверху добавляем лимон, нарезанный кольцами, веточки розмарина, тимьяна и приправляем молотым перцем.

Запекать курицу в кефирном маринаде нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно пол часа.

"Получается супер нежная, сочная, ароматная курица, сохраняйте рецепт и готовьте", – советует победительница "Мастер Шеф".

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