Валерия Матрохина, победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" показала, как приготовить вкусную и сочную курицу в кефирном маринаде, сообщает Политека.
Для кефирного маринада на 500-700 г курицы (филе бедра) победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет:
- 250 мл кефира 2,5%
- 3-4 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. меда
- 1 ч.л. без горки сушеного орегано
- 5 зубчиков чеснока
- несколько веточек розмарина
- соль и молотый перец – по вкусу
Кроме того, как сообщает Политека, для запекания курицы победительница "Мастер Шеф" также использовала:
- половинку лимона
- 2 веточки розмарина
- 5-6 веточек тимьяна
- молотый перец
Курицу выкладываем в миску, заливаем кефиром, добавляем оливковое масло, мед, сушеное орегано, чеснок, немного розмарина, соль, перец, перемешиваем, накрываем пленкой и отправляем в холодильник мариноваться минимум на три часа, а лучше на ночь.
Замаринованную курицу победительница "Мастер Шеф" перекладывает в форму для запекания вместе с маринадом. Сверху добавляем лимон, нарезанный кольцами, веточки розмарина, тимьяна и приправляем молотым перцем.
Запекать курицу в кефирном маринаде нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно пол часа.
"Получается супер нежная, сочная, ароматная курица, сохраняйте рецепт и готовьте", – советует победительница "Мастер Шеф".
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт нежной творожной запеканки без муки и манки.
Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский раскрыл свой фирменный рецепт борща.
Кроме того, Политека рассказывала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился улучшенным рецептом торта "Наполеон".