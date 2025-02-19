Валерия Матрохина, победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" показала, как приготовить вкусную и сочную курицу в кефирном маринаде, сообщает Политека.

Для кефирного маринада на 500-700 г курицы (филе бедра) победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет:

  • 250 мл кефира 2,5%
  • 3-4 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. меда
  • 1 ч.л. без горки сушеного орегано
  • 5 зубчиков чеснока
  • несколько веточек розмарина
  • соль и молотый перец – по вкусу

Кроме того, как сообщает Политека, для запекания курицы победительница "Мастер Шеф" также использовала:

  • половинку лимона
  • 2 веточки розмарина
  • 5-6 веточек тимьяна
  • молотый перец

Валерия Матрохина

Курицу выкладываем в миску, заливаем кефиром, добавляем оливковое масло, мед, сушеное орегано, чеснок, немного розмарина, соль, перец, перемешиваем, накрываем пленкой и отправляем в холодильник мариноваться минимум на три часа, а лучше на ночь.

Замаринованную курицу победительница "Мастер Шеф" перекладывает в форму для запекания вместе с маринадом. Сверху добавляем лимон, нарезанный кольцами, веточки розмарина, тимьяна и приправляем молотым перцем.

Валерия Матрохина

Запекать курицу в кефирном маринаде нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно пол часа.

"Получается супер нежная, сочная, ароматная курица, сохраняйте рецепт и готовьте", – советует победительница "Мастер Шеф".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт нежной творожной запеканки без муки и манки.

Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский раскрыл свой фирменный рецепт борща.

Кроме того, Политека рассказывала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился улучшенным рецептом торта "Наполеон".