С этим простым рецептом от суперфиналистки кулинарного проекта "Мастер Шеф" у вас с первого раза получатся идеальные тоненькие и вкусные блины.

Финалистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась секретами приготовления вкусных и тоненьких блинов "Три стакана", пишет Политека.

Главное преимущество этого рецепта в том, что вам не придется взвешивать ингредиенты, нужно просто соблюдать пропорцию трех основных ингредиентов: муки, молока и воды.

Звезда "Мастер Шеф" отметила, что блины по этому рецепту получаются тоненькими и кружевными, но при этом не рвутся и легко переворачиваются, они невероятно вкусные и нежные, сообщает Политека.

Чтобы приготовить тесто на блины, нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан муки

1 стакан молока

1 стакан кипятка

2 яйца

2 ст.л. растительного масла

4 ст.л. сахара

¼ ч.л. соли

К яйцам звезда "Мастер Шеф" добавляет сахар, соль и размешивает до однородности. После этого порциями всыпаем просеянную муку и вливаем молоко, каждый раз хорошо размешиваем тесто венчиком, чтобы не осталось комочков.

В конце звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко вливает в тесто кипяток, добавляет растительное масло и еще раз хорошо все перемешивает. Тесто на блины должно быть достаточно жидким.

Сковороду для жарки блинов смазывать растительным или сливочным маслом не нужно. Выпекаем блины на сухой хорошо разогретой сковороде до румяности с обеих сторон.

А вот готовые блины, чтобы они были еще вкуснее и нежнее, финалистка "Мастер Шеф" немного смазывает растопленным сливочным маслом.

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