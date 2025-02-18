Многие пенсионеры в Украине используют кнопочные телефоны для звонков и SMS от Vodafone, поэтому им нужно знать о специальных тарифах.

Абоненты Vodafone часто спрашивают, есть ли у мобильного оператора специальные тарифы для пенсионеров с кнопочными телефонами, передает Politeka.net.

Vodafone сообщает, все клиенты мобильного оператора, независимо, пользуются ли абоненты современным гаджетом или классическим кнопочным телефоном, могут выбирать любой тарифный план, который предлагает оператор.

Специальных тарифов для кнопочных телефонов у Vodafone нет, клиенты кнопочных телефонов могут выбирать пакеты с акцентом на звонки и SMS.

Как передает Политека, оператор Vodafone предлагает ряд тарифов с выгодными условиями для неограниченного общения в пределах сети или с достаточным количеством минут для звонков.

Важно отметить, что в тарифах от Vodafone мобильный интернет будет начисляться, ведь мобильный оператор не разрабатывает отдельные тарифы только для звонков и СМС.

Как выбрать тариф Vodafone для пенсионеров с кнопочными телефонами?

Так, в Vodafone сообщают, что если вы ищете максимально подходящий для кнопочного телефона пенсионера тариф, важно обратить внимание на такое факторы:

Количество включенных минут на звонки Vodafone в сети и за ее пределами.

Стоимость SMS и возможность неограниченного общения в Vodafone.

Минимальный объем мобильного интернета Vodafone.

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