Для тех, кому нужно быстро и просто проверить счет Водафон (бывший мобильный оператор МТС Украина), есть несколько способов.

Как проверить счет Водафон (бывший МТС):

Как проверить счет на Водафон – USSD-запрос.

Самый элементарные способ – набрать комбинацию цифр самому, кроме "классического" варианта *101# (+ кнопка вызова) – есть и другие USSD-комбинации.

Чтобы проверить счет Водафон (бывший МТС), можно позвонить в колл-центр Vodafone.

Этот способ пригодится, если USSD-запрос слишком долго "думает" и не срабатывает.

Звонок на Водафон бесплатный даже для стационарных телефонов:

111 и выбрать цифру 0 в голосовом меню – с мобильного телефона;

0 800 400 111 – со стационарного.

Проверить счет Водафон (бывший МТС) можно через на сайт оператора Vodafone:

Онлайн консультанта можно набрать в правом нижнем углу главной страницы Водафон Ukraine. Эта кнопка автоматически соединяет с Центром обслуживания абонентов Водафон.

Если вы давно пользуетесь Водафон и не помните, к какому тарифу подключены - эту информацию можно уточнить в любой момент.

Самый простой способ узнать тариф на Водафон – набрать *101# на клавиатуре телефона и нажать "Вызов".

Клиенту Водафон придет сообщение с названием тарифа и балансом на счете.

Последние новости в Украине:

Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.