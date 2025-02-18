Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом, как приготовить тоненькие блины, которые не рвутся с сыром и изюмом, сообщает Politeka.net.

Этот рецепт теста для блинов можно готовить со сладкой и соленой начинкой.

Чтобы приготовить тесто для блинов, которые не рвутся, звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует такой рецепт (выйдет 20 штук):

яйца – 5 штук.

молоко 2,5% - 600 мл

мука - 220 г

сахар - 40 г

щепотка соли

сливочное масло - 40 г

Рецепт творожной начинки для блинов:

кисломолочный творог (жирность 5% или 9%) - 400 г

сметана 10% - 200 г

сахар - по вкусу изюм

- 50 г

для аромата блинов в рецепт можно добавить ванилин или апельсиновую цедру.

Чтобы приготовить тесто для блинов, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с солью, сахаром и мукой, хорошо перемешивая, чтобы не было комочков.

Затем добавляем молоко и перемешиваем, добавляем растопленное масло и снова перемешиваем тесто для идеальных блинов.

Жарим блины на среднем огне на разогретой сковороде, готовые блины еще горячими смазываем сливочным маслом.

Начинка для идеальных блинов: "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заливает изюм теплой водой и через 10-15 минут сливает воду, просушивая их бумажным полотенцем.

Смешиваем творог со сметаной и сахаром, добавляем ванилин, можно цедру, а также изюм.

Выкладываем на блины слой сырной начинки и осторожно закручиваем в рулетики.

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