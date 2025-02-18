В Украине продлили военное положение до 9 мая 2025 года, поэтому призыв военнообязанных будет продолжаться, узнайте, кто имеет право на отсрочку от мобилизации с 1 марта.

Изменения в бронировании с 1 марта, украинцам рассказали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, а кто ее потеряет, передает Politeka.net.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Так, с 1 марта в Украине вступают в силу новые правила бронирования и отсрочки от мобилизации.

Предприятия должны перебронировать сотрудников до 28 февраля.

После 28 февраля будет либо перебронирование работников и продление отстрочки либо снятие "брони".

В данный момент неизвестно, что сколько украинских работников потеряют право на отсрочку.

Как передает Политека, по словам Кисилевского, новая система бронирования и отстрочки не повлечет за собой существенные изменения в перечне предприятий, которые были критическими.

"Да, кто-то из-за несоответствия критериев отсеется, а кто-то, наоборот, может детинизироваться и бронировать работников", - говорит Кисилевский.

К слову, не подлежат мобилизации те студенты, которые учатся на дневном или дуальном отделениях, получая образование на уровне выше предыдущего.

Однако студенты, которые учатся заочно или поступают на второй уровень образования (например, магистратуру после бакалавриата), могут быть мобилизованы во время перерыва между семестрами.

Источник: telegraf.

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