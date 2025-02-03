Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, кто потеряет отсрочку после 28 февраля.

Так, 1 декабря 2024 года в Украине начали действовать новые правила бронирования работников от мобилизации, стало известно, кто потеряет отсрочку после 28 февраля.

У граждан, забронированных во время мобилизации в Украине по старым правилам, бронирование заканчивается 28 февраля 2025 года.

До 28 февраля 2025 года в Украине будет действовать бронирование от мобилизации, что было выдано по "старым" правилам.

Начиная с 1 марта вступят в силу новые правила мобилизации в Украине.

Член парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский пояснил, что до 28 февраля предприятия должны подтвердить критичность по новой процедуре.

После 28 февраля будет перебронирование, предприятия должны решить вопрос сейчас, или будет снятие отсрочок во время мобилизации в Украине.

Как сообщил директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергея Сметанко, в Украине сейчас насчитывается около 20 тысяч "критических" предприятий.

Весной во время мобилизации в Украине этих предприятий станет меньше на "незначительное количество".

"Я не думаю, что новая система бронирования повлечет за собой существенные изменения в перечне предприятий, которые были критическими. Да, кто-то из-за несоответствия критериев отсеется, а кто-то наоборот может детинизироваться и бронировать работников", - добавил Кисилевский.

Источник: telegraf .

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