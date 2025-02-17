Эксперты по кибербезопасности подчеркивают важность осведомленности о таких угрозах и необходимости предпринимать меры для защиты своих данных, пишет Politeka.net.

Фишинг — это метод мошенничества, при котором злоумышленники пытаются обманом получить конфиденциальную информацию пользователей, такую как логины, пароли, номера кредитных карт или даже доступ к банковским счетам.

Обычно фишинговые атаки реализуются через электронные письма, сообщения в социальных сетях или SMS, которые выглядят как сообщения от надежных организаций, таких как банки или службы доставки, пишет Politeka.net.

Чтобы распознать фишинговую атаку на смартфоне, стоит обращать внимание на несколько факторов. Во-первых, будьте осторожны с неизвестными ссылками. Зачастую злоумышленники отправляют пользователям сообщения с ссылками, ведущими на фальшивые сайты. Например, это может быть сообщение от банка с ссылкой для активации аккаунта или проверки платежа.

Важно всегда проверять правильность URL-адреса и избегать перехода по сомнительным ссылкам. Во-вторых, фишинговые сообщения часто содержат грамматические и орфографические ошибки или странные формулировки. Официальные компании обычно используют грамотный и правильный стиль письма, делится Politeka.net.

Также будьте настороже, если вас просят предоставить личные данные, такие как пароли или номера карт. Реальные компании редко запрашивают такую информацию через сообщения или SMS.

Если вы получаете такие запросы, не отвечайте на них, а обратитесь напрямую в компанию через официальные каналы. Еще один признак фишинговой атаки — это подозрительные вложения в сообщениях от незнакомых отправителей. Они могут содержать вредоносные программы, которые могут украсть ваши данные.

Для защиты от фишинга на смартфонах важно установить антивирусное программное обеспечение, которое поможет обнаружить вредоносные программы, установленные через фишинговые атаки.

Не стоит открывать сообщения и переходить по ссылкам от неизвестных отправителей. Если сообщение выглядит подозрительно, лучше всего его игнорировать. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов.

Регулярно обновляйте операционную систему и приложения на вашем смартфоне, так как обновления часто включают исправления для обнаруженных уязвимостей. Также всегда проверяйте URL-адрес перед тем, как вводить личные данные на сайте. Легко можно заметить поддельный сайт по небольшим изменениям в адресе.

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