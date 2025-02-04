Если вы абонент Киевстар, то можете с легкостью отслеживать передвижение своих близких, используя сервис StarFind, эта услуга доступна всем абонентам мобильного оператора.
Как сообщают на официальном сайте "Киевстар", просмотреть местоположение человека вы можете либо в SMS, содержащем название города, улицы и ссылку на карту с геолокацией, либо на веб-странице.
Средняя точность определения местоположения нужного абонента составляет 500 м, в зависимости от плотности размещения базовых станций, точность может отличаться в городе и за городом.
Для начала нужно создать список близких, за которыми вы хотите следить, максимум 10 номеров. Вводим эти номера и подписываем их.
Абонент, за местом расположения которого вы хотите следить, получит SMS об этом и должен подтвердить свое согласие, отправив на номер 5147 сообщение "ДА". Если абонент не согласен, он должен отправить сообщение "НЕТ".
Пользоваться сервисом StarFind от Киевстар можно тремя способами: через SMS, через USSD-команды и через веб-интерфейс. В частности, вы можете добавлять и удалять членов семьи из списка, а также определять местонахождение одного или нескольких абонентов из списка.
Стоимость услуги составляет 5 грн в день, плата снимается при первом SMS или USSD запросе, а дальше до конца суток запросы не тарифицируются. Также вы можете подключить безлимитную услугу на месяц за 50 грн.
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