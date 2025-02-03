Многие пользователи сталкивались с ситуацией, когда телефон не подключается к Wi-Fi, но не стоит волноваться, эту проблему можно решить.

Есть много проблем, которые могут мешать подключению телефона к сети Wi-Fi, но, к счастью, большинство из них можно быстро решить самостоятельно.

Если ваш телефон вообще не видит никаких сигналов Wi-Fi, то сначала следует попытаться включить и выключить авиарежим, тогда устройство заново переподключится и, возможно, проблема будет решена. Если нет, попробуйте перезагрузить телефон.

Если вы можете подключиться к другой сети Wi-Fi, то проблема не с телефоном, а именно с сигналом вашего маршрутизатора, в большинстве случаев здесь также может помочь перезагрузка: на 10-15 секунд выключите роутер, а затем снова включите, после этого снова попробуйте подключить телефон к Wi-Fi.

Если вы подключаетесь к новой сети Wi-Fi, убедитесь, что вы правильно ввели пароль.

Если вы находитесь на достаточно большом расстоянии от роутера, особенно если для его работы есть много препятствий, в частности стены, мебель, другая бытовая техника, то, вероятнее всего, сигнал просто слабоват и вам нужно подойти поближе.

Также проблемой может быть перегрузка сети, особенно это касается публичных сетей Wi-Fi, например, в кафе, офисах или других людных местах. В таком случае нужно либо пробовать подключиться к другой сети, либо подождать, пока эта разгрузится.

Если у вас старый роутер, то следует проверить его настройки через веб-браузер на подключенном компьютере. При необходимости следует обновить прошивку для маршрутизатора.

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