Купить или продать земельный участок в Украине во время военного положения можно, а вот на приватизацию участков действуют определенные ограничения.

Важно различать понятие приватизации земельных участков и сделок с земельными паями, сообщает Politeka.net .

Юрист Любовь Полишкевич в комментарии для 24 Канала объяснила, что согласно статье 118 Земельного кодекса Украины, процесс приватизации продолжает действовать даже во время военного положения. Заинтересованный гражданин может подать ходатайство в органы местного самоуправления или исполнительные органы, если речь идет о земле, уже находящейся в его пользовании, и на ней есть недвижимое имущество — жилой дом или хозяйственные здания, сообщает Политика .

Однако нельзя приватизировать "свободные" земельные участки во время войны. Это запрещено в соответствии с Переходными положениями Земельного кодекса Украины. Безвозмездная передача таких участков государственной или коммунальной собственности в частные руки, а также предоставление разрешений на разработку документации для этой цели на период военного положения не разрешается.

Действие законодательных ограничений не ставит временные рамки для приватизации. Однако речь идет только о приватизации земли под уже существующим недвижимым имуществом. Например, это может быть приватизация земель под домами или для садоводства, где уже есть сад, на который есть право собственности. Юрист также обратила внимание, что после окончания военного положения процесс приватизации "свободных" участков земли станет доступным для всех желающих, однако, учитывая ограниченное количество земельных участков, существует вероятность, что их может не хватить на всех.

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