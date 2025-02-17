Есть один важный пункт в настройках, который может помочь вам защитить свой Android-смартфон от мошенников и хакеров.

Важной мерой безопасности для вашего смартфона является настройка двухфакторной аутентификации как в целом к ​​вашему Android-устройству, так и для отдельных приложений, сообщает Politeka.net.

Особенность двухфакторной аутентификации – это то, что для входа в свой аккаунт вам нужно будет ввести пароль и пройти дополнительную форму идентификации.

Дополнительным способом защиты может быть код, который вы получите на свой мобильный номер через SMS, биометрия (отпечаток пальца или сканирование лица), а также приложения для проверки аутентификации, например, Google Authenticator.

Различные смартфоны на операционной системе Android имеют разные оболочки, поэтому настройка двухфакторной аутентификации немного отличается на разных устройствах, но в целом процесс очень похож, сообщает Политека.

Чтобы настроить двухфакторную аутентификацию на своем Android-смартфоне, перейдите в "Настройки" и выберите меню "Безопасность", выберите пункт "Двухфакторная аутентификация" и настройте эту функцию, следуя подсказкам.

Альтернативой паролям может быть ключ доступа, используя который вы сможете заходить в свой аккаунт Google с помощью отпечатка пальца, фейс-контроля или PIN-кода.

Если вы включили двухэтапную проверку для своей учетной записи, то второй этап аутентификации можно пропустить и зайти только с помощью ключа доступа.

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