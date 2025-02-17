Суперфиналистка "Мастер Шеф" предложила украинцам рецепт нового салата, который подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом салата из куриного филе, особый вкус которому придают орехи и зернышки граната, сообщает Politeka.net.

"Этот салат всегда исчезает первым со стола, и не удивительно, потому что он настолько вкусный, что его хочется есть даже тогда, когда уже совсем не голоден. Как можно устоять от всех ароматов", - отметила звезда "Мастер Шеф".

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" использует:

куриное филе – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

лук синий – 1 шт.

гранат - 1 шт.

зелень (кинза и петрушка) – по желанию

орехи грецкие - 100 г

Для заправки нам понадобится:

сок половинки лимона

соль – по вкусу

хмели-сунели - 1-2 ч.л.

масло растительное ароматное - 100 мл

Куриное филе звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает до готовности и нарезает на тоненькие полоски, сообщает Politeka. Лук и сладкий перец зачищаем и нарезаем также на тонкие полоски. Орехи измельчаем ножом. Зелень мелко нарезаем.

"Если не любите кинзу, можно использовать только петрушку", – отметила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

В миске смешиваем все ингредиенты, добавляем лимонный сок, ароматное масло, хмели-сунели, соль по вкусу, перемешиваем все – и салат готов, пишет Politeka.net.

Звезда "Мастер Шеф" использовала растительное масло с чесноком и базиликом. Если будете использовать обычное, то можно добавить к заправке также зубчик чеснока.

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