Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом салата из куриного филе, особый вкус которому придают орехи и зернышки граната, сообщает Politeka.net.
"Этот салат всегда исчезает первым со стола, и не удивительно, потому что он настолько вкусный, что его хочется есть даже тогда, когда уже совсем не голоден. Как можно устоять от всех ароматов", - отметила звезда "Мастер Шеф".
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" использует:
- куриное филе – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- лук синий – 1 шт.
- гранат - 1 шт.
- зелень (кинза и петрушка) – по желанию
- орехи грецкие - 100 г
Для заправки нам понадобится:
- сок половинки лимона
- соль – по вкусу
- хмели-сунели - 1-2 ч.л.
- масло растительное ароматное - 100 мл
Куриное филе звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает до готовности и нарезает на тоненькие полоски, сообщает Politeka. Лук и сладкий перец зачищаем и нарезаем также на тонкие полоски. Орехи измельчаем ножом. Зелень мелко нарезаем.
"Если не любите кинзу, можно использовать только петрушку", – отметила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
В миске смешиваем все ингредиенты, добавляем лимонный сок, ароматное масло, хмели-сунели, соль по вкусу, перемешиваем все – и салат готов, пишет Politeka.net.
Звезда "Мастер Шеф" использовала растительное масло с чесноком и базиликом. Если будете использовать обычное, то можно добавить к заправке также зубчик чеснока.
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