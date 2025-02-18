Учреждение советует клиентам блокировать карты через мобильное приложение "Ощад24" или обращаться в банк.

Ощадбанк обратился к клиентам с пояснениями по предотвращению мошенничества и почему не следует обвинять банковских работников в случае мошеннических списаний средств, сообщает Politeka.net.

В банке подчеркнули , что за разглашение личных данных отвечают сами клиенты, а расследование таких инцидентов проводят только правоохранительные органы.

Инцидент произошел после того, как одна из клиенток сообщила о мошенничестве и допустила, что к этому могут быть причастны работники банка. Она также заявила, что банк должен тщательнее проверять своих сотрудников.

Ощадбанк заверил, что вопрос безопасности средств клиентов является приоритетным. Все работники проходят проверку перед трудоустройством и во время работы. Банк категорически отрицает любое сотрудничество своих сотрудников с мошенниками, сообщает Политека

Исчезновение средств происходит из-за невнимательного отношения к защите личных данных, таких как:

разглашение персональной информации,

публикация данных карточек,

передача одноразовых паролей,

посещение фишинговых сайтов.

В случае мошенничества клиентам советуют блокировать карты через мобильное приложение "Ощад24" или обращаться в банк. Также следует сообщить правоохранительным органам.

"Расследованием занимаются правоохранители и киберполиция, а банк предоставляет все необходимые данные по их официальному запросу", - отметили в Ощадбанке.

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