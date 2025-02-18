Автоматические очистки данных телефона помогают, но не всегда решают проблему с заполненной памятью полностью, поэтому иногда требуется другой подход.

Первым шагом стоит проверить мессенджеры, так как они накапливают множество медиафайлов. WhatsApp, Telegram и Viber автоматически загружают изображения, видео и документы, которые занимают значительное пространство.

В Viber, например, можно зайти в настройки памяти и очистить кеш или удалить ненужные файлы из чатов. В Telegram управление хранением доступно через меню «Использование памяти», где можно удалить загруженные файлы за определенный период.

Музыкальные стриминговые сервисы тоже могут скрыто занимать гигабайты памяти, автоматически кешируя прослушанные треки. В Ютубе, например, следует отключить автосохранение и вручную удалить скачанные файлы в разделе «Хранилище». Подобные опции есть и в Spotify, Apple Music и других приложениях.

Фотографии высокого разрешения занимают много места, особенно если они дублируются в хранилище устройства и облачном сервисе одновременно. В Google Фото можно включить автозагрузку в облако и использовать функцию «Освободить место», которая удалит уже загруженные снимки с устройства.

Кеш браузера также со временем превращается в скрытого потребителя памяти. В Google Chrome очистить временные файлы можно через настройки конфиденциальности, где доступна функция удаления истории и сохранённых данных. Дополнительно стоит заглянуть в папку загрузок и удалить файлы, которые больше не нужны.

Ненужные приложения и игры продолжают занимать память, даже если ими давно не пользуются. В настройках Google Play есть раздел «Управление приложениями и устройством», где можно увидеть список всех установленных программ и легко удалить те, которые больше не нужны.

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