Когда данные, такие как фотографии, видео, документы и другие файлы, удаляются с устройства, они не исчезают полностью.

Даже если удалить что-то из телефона, на самом деле, исчезает только информация о расположении этих файлов, а сами файлы остаются на месте, пока на их место не запишется новая информация.

Это открывает возможность для восстановления даже тех файлов, которые, казалось бы, были безвозвратно утрачены. Для восстановления таких данных существует несколько приложений, которые могут помочь в этом процессе, даже если у вашего устройства нет root-доступа.

Одним из популярных инструментов для восстановления данных является DiskDigger, который позволяет искать и восстанавливать фотографии, видео и другие мультимедийные файлы.

После установки приложения достаточно нажать на кнопку "Начать простой поиск изображений", чтобы начать процесс восстановления. Рекомендуется сохранять восстановленные файлы не на внутренней памяти устройства, а в облаке, чтобы избежать возможной потери данных.

Другим приложением, которое стоит отметить, является EaseUS MobiSaver. Для использования всех возможностей приложения потребуется root-доступ, но даже без него приложение поможет восстановить многие данные.

После установки приложения необходимо выбрать, какие данные вы хотите вернуть, и приложение выполнит процесс восстановления. В бесплатной версии доступны только базовые функции, а для доступа к более мощным возможностям нужно приобрести подписку.

Если вы хотите восстановить данные на своём смартфоне, но не хотите платить за приложение, можно попробовать Dumpster. Это приложение работает как корзина для вашего устройства и позволяет восстанавливать фотографии, видео и аудиофайлы.

Если вам нужно восстановить данные с SD-карты, шансы на успех значительно возрастают. Для этого достаточно извлечь карту памяти из смартфона и подключить её к компьютеру с помощью картридера.

Для восстановления данных с карты можно использовать программы, такие как Recuva. Эта программа поможет вам восстановить удалённые файлы, если на их место не записаны новые данные. Важно не записывать ничего на карту перед началом сканирования, чтобы избежать потери данных.

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