Услуга виртуального номера с кодом оператора «Киевстар» имеет региональное покрытие, но используется повсеместно.
Абонентская плата начисляется, исходя из установленных тарифов "Киевстар".
Владелец виртуального номера с кодом оператора «Киевстар» сможет проводить длительные телефонные переговоры с иностранцами без больших расходов.
Иностранные жители смогут звонить пользователю IP по местным тарифам Киевстар. Возможность использования любого коммуникационного устройства обеспечивается функцией переадресации.
Как функционирует виртуальный номер «Киевстар»?
Виртуальный номер «Киевстар» с кодом данного оператора подходит для общения.
Особенность работы виртуального номера «Киевстар» заключается в передаче голосовых данных по IP сети, то есть для связи задействован Интернет.
Такого типа передача улучшает качество связи. Переадресация вызовов "Киевстар" может производиться на:
Смартфоны/планшеты с гарнитурой;
SIP устройства;
Ноутбуки/компьютеры с наушниками.
К слову, мобильный оператор Киевстар поделился новыми тарифными планами для социально уязвимых категорий населения, в частности для пенсионеров.
В Киевстаре есть акции для пожилых людей, так в Киевстаре есть тарифы для пенсионеров.
Компания ввела два акционных тарифа "LOVE UA Комфорт" за 140 гривен и "LOVE UA Комфорт Домашний" за 200 гривен в месяц.
Эти акционные тарифы ориентированы на пенсионеров и людей с инвалидностью.
Источник: freezvon.
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