Виртуальный номер «Киевстар» - подключение позволит дешево общаться с абонентами мобильного оператора, используя выбранное вами устройство.

Услуга виртуального номера с кодом оператора «Киевстар» имеет региональное покрытие, но используется повсеместно.

Абонентская плата начисляется, исходя из установленных тарифов "Киевстар".

Владелец виртуального номера с кодом оператора «Киевстар» сможет проводить длительные телефонные переговоры с иностранцами без больших расходов.

Иностранные жители смогут звонить пользователю IP по местным тарифам Киевстар. Возможность использования любого коммуникационного устройства обеспечивается функцией переадресации.

Как функционирует виртуальный номер «Киевстар»?

Виртуальный номер «Киевстар» с кодом данного оператора подходит для общения.

Особенность работы виртуального номера «Киевстар» заключается в передаче голосовых данных по IP сети, то есть для связи задействован Интернет.

Такого типа передача улучшает качество связи. Переадресация вызовов "Киевстар" может производиться на:

Смартфоны/планшеты с гарнитурой;

SIP устройства;

Ноутбуки/компьютеры с наушниками.

К слову, мобильный оператор Киевстар поделился новыми тарифными планами для социально уязвимых категорий населения, в частности для пенсионеров.

В Киевстаре есть акции для пожилых людей, так в Киевстаре есть тарифы для пенсионеров.

Компания ввела два акционных тарифа "LOVE UA Комфорт" за 140 гривен и "LOVE UA Комфорт Домашний" за 200 гривен в месяц.

Эти акционные тарифы ориентированы на пенсионеров и людей с инвалидностью.

Источник: freezvon.

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