Мобильный оператор Киевстар поделился новыми тарифными планами для социально уязвимых категорий населения, в частности для пенсионеров.

Мобильный оператор Киевстар поделился новыми тарифными планами для социально уязвимых категорий населения, в частности для пенсионеров.

В Киевстаре есть акции для пожилых людей, так в Киевстаре есть тарифы для пенсионеров.

Компания ввела два акционных тарифа "LOVE UA Комфорт" за 140 гривен и "LOVE UA Комфорт Домашний" за 200 гривен в месяц.

Эти акционные тарифы ориентированы на пенсионеров и людей с инвалидностью.

Базовый тариф "LOVE UA Комфорт" в Киевстаре включает 6 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети Киевстар, 60 минут на другие номера Украины и 60 SMS-сообщений.

Абоненты Киевстар могут выбрать одну дополнительную услугу из категории "Суперсила".

Расширенный тариф Киевстар "LOVE UA Комфорт Домашний" предлагает увеличенный пакет услуг: 7 ГБ мобильного интернета, 4.9 ГБ в роуминге, 75 минут звонков на другие сети и 75 SMS.

Особенностью тарифа «Киевстар» является бесплатный домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с в домах с покрытием «Киевстар» и возможность выбора двух «Суперсил».

Оба тарифных плана Киевстар с акцией для пенсионеров также включают доступ к сервису "Киевстар ТВ Легкий" с более чем 200 телеканалами.

Подключить акционные тарифы Киевстар для пенсионеров и людей с инвалидностью могут люди от 60 лет и лица с инвалидностью I-III группы.

Тариф для пенсионеров можно подключить в магазине Киевстар, следует взять следующие документы.

паспорт/ID-карта;

идентификационный код;

людям с инвалидностью следует взять удостоверение на имя лица с инвалидностью или справку МСЭК с указанием группы инвалидности.

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